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यूपी के इस शहर में दिल दहला देने वाली वारदात, घर के अंदर मिले परिवार के चार सदस्यों के शव

Mar 31, 2026 02:31 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगर। संवाददाता
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यूपी में मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट मदनिया कॉलोनी में एक परिवार के चार सदस्यों (पति, पत्नी और दो बच्चों) की लाश घर के अंदर ही मिली है। फिलहाल इसे सामूहिक आत्महत्या माना जा रहा है। पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं।

यूपी के इस शहर में दिल दहला देने वाली वारदात, घर के अंदर मिले परिवार के चार सदस्यों के शव

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव घर के अंदर मिले हैं। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सरवट मदनिया कॉलोनी में हुई घटना से सनसनी फैली हुई है। माना जा रहा है कि चारों ने एक साथ आत्महत्या की है। मरने वालों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं। फिलहाल यह नहीं पता चल सका कि आत्महत्या क्यों की गई है। पुलिस तहकीकात में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना का पता तब चला जब मंगलवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए। कमरे के भीतर पति, पत्नी और उनके दो बच्चों के शव पड़े हुए थे। शुरुआती जांच में यह मामला जहरीला पदार्थ खाकर या गला घोंटकर की गई सामूहिक आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

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पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं ताकि मौत के सही कारणों और समय का सटीक पता लगाया जा सके। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अभी तक मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

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आर्थिक तंगी या गृह क्लेश की आशंका?

सरवट मदनिया कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि परिवार बेहद शांत स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वे किसी मानसिक तनाव में लग रहे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सामूहिक आत्महत्या के पीछे आर्थिक तंगी, कर्ज का बोझ या कोई गंभीर पारिवारिक विवाद कारण हो सकता है। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह साफ हो पाएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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