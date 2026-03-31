यूपी के इस शहर में दिल दहला देने वाली वारदात, घर के अंदर मिले परिवार के चार सदस्यों के शव

यूपी में मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट मदनिया कॉलोनी में एक परिवार के चार सदस्यों (पति, पत्नी और दो बच्चों) की लाश घर के अंदर ही मिली है। फिलहाल इसे सामूहिक आत्महत्या माना जा रहा है। पुलिस टीमें जांच में जुटी हैं।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। यहां एक ही परिवार के चार सदस्यों के शव घर के अंदर मिले हैं। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सरवट मदनिया कॉलोनी में हुई घटना से सनसनी फैली हुई है। माना जा रहा है कि चारों ने एक साथ आत्महत्या की है। मरने वालों में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चे शामिल हैं। फिलहाल यह नहीं पता चल सका कि आत्महत्या क्यों की गई है। पुलिस तहकीकात में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना का पता तब चला जब मंगलवार सुबह काफी देर तक घर का दरवाजा नहीं खुला। पड़ोसियों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए। कमरे के भीतर पति, पत्नी और उनके दो बच्चों के शव पड़े हुए थे। शुरुआती जांच में यह मामला जहरीला पदार्थ खाकर या गला घोंटकर की गई सामूहिक आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं ताकि मौत के सही कारणों और समय का सटीक पता लगाया जा सके। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। अभी तक मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।