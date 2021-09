उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के जीआईसी मैदान में आज किसान महापंचायत होने वाली है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसान यहां केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में देशभर के 300 से ज्यादा सक्रिय संगठन शामिल होंगे, जिनमें करीब 60 किसान संगठन होंगे और अन्य कर्मचारी, मजदूर, छात्र, शिक्षक, रिटायर अधिकारी, सामाजिक, महिला आदि संगठन शामिल रहेंगे। किसानों के 40 संगठन अग्रणी भूमिका में रहेंगे, जबकि 20 संगठन पूरा सहयोग करेंगे। शनिवार से किसानों का मुजफ्फरनगर पहुंचना शुरू हो गया। किसान महापंचायत को लेकर पुलिस, प्रशासन अलर्ट है। भाकियू ने शनिवार से ही एनएच-58 के सिवाया टोल को फ्री करा दिया। रविवार को भी मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच टोल फ्री रहेगा।

मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल किसानों पर रालोद सुप्रीमो जंयत चौधरी को भले ही हैलीकाप्टर से पुष्पवर्षा करने की अनुमति मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई, लेकिन मेरठ के सिवाया टोल से होकर ट्रैक्टर-ट्रालियों, बसों व अन्य वाहनों में सवार होकर जाने वाले किसानों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया।

Uttar Pradesh: Kisan Mahapanchayat being held in Muzaffarnagar today



A woman farmer says, "We have gathered here demanding repeal of the three farm laws. We request the PM to take back the three laws." pic.twitter.com/6Q0gORzJJE