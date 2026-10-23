फांसी की रिकॉर्ड सजा दे चुके जज रवि दिवाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैमिली अदालत भेजे गए
यूपी के मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड फांसी की सजा सुना चुके जज रवि कुमार दिवाकर की जिम्मेदारी बदली है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर को अब फैमिली कोर्ट में अपर प्रधान न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मुजफ्फरनगर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के मुजफ्फरनगर में रिकार्ड फांसी की सजा सुनाने वाले जज की जिम्मेदारी बदली है। 23 मामलों में फांसी की सजा सुना चुके फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर को अब परिवार न्यायालय में अपर प्रधान न्यायाधीश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जारी अधिसूचनाओं के जरिए जिले में तीन न्यायिक अधिकारियों की तैनाती में बदलाव किया है। इसके तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुला भलोटिया को महिला अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में तैनात किया गया है, जबकि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमारी को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत गठित न्यायालय में भेजा गया है।
परिवार न्यायालय में संभालेंगे नई जिम्मेदारी
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) रवि कुमार दिवाकर को परिवार न्यायालय, मुजफ्फरनगर में अपर प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुजफ्फरनगर में अपने कार्यकाल के दौरान 23 मामलों में मृत्युदंड की सजा सुनाने के कारण चर्चा में रहे न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर की नई तैनाती के साथ उनकी न्यायिक जिम्मेदारी बदल गई है।
महिला अपराधों की सुनवाई करेंगी मंजुला भलोटिया
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजुला भलोटिया को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) पद पर तैनात किया है। उन्हें महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई का दायित्व सौंपा है।
14वें वित्त आयोग के न्यायालय में शिव कुमारी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिव कुमारी को 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत गठित न्यायालय में तैनात किया गया है। वह यहां न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर के स्थान पर जिम्मेदारी संभालेंगे।
कार्यभार सौंपने और ग्रहण करने के निर्देश
हाईकोर्ट ने तीनों न्यायिक अधिकारियों को वर्तमान पद का कार्यभार सौंपकर नई तैनाती वाले पद पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। कार्यभार सौंपने और ग्रहण करने से संबंधित प्रमाणपत्र सहायक रजिस्ट्रार (सर्विसेज) को भौतिक रूप से और आधिकारिक ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है।
मुजफ्फरनगर में 23 दोषियों को मृत्युदंड सुनाई
न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मुजफ्फरनगर में 23 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। सात सितंबर 2026 को दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामले में पत्नी को जलाकर मारने के दोषी नदीम को मृत्युदंड सुनाया गया था। यह मुजफ्फरनगर में उनका 23वां मृत्युदंड का फैसला था। इसके अलावा बरेली और अन्य तैनाती के दौरान 13 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया था। उनके न्यायिक सेवाकाल में अब तक 35 दोषियों को मृत्युदंड सुनाए जाने की रिपोर्ट है। �
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें