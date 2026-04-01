1500 रुपये की ईदी बनी काल; एक ही घर में मिले पति-पत्नी और दो बच्चों के शव मामले में खुलासा

मुजफ्फरनगर में बहन को ईदी में 1500 रुपये पर हुए विवाद ने पूरा परिवार लील लिया। विवाद में पति ने अपने मासूम बच्चों और पत्नी की हत्या कर डाली। उसके बाद खुद भी फांसी की फंदे पर लटककर मौत को गले लगा लिया। मंगलवार सुबह मकान में एक साथ चार शवों को देखकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया।

UP News: यूपी के मुजफ्फरनगर से मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। जहां बहन को ईदी में 1500 रुपये पर हुए विवाद ने पूरा परिवार लील लिया। विवाद में पति ने अपने मासूम बच्चों और पत्नी की हत्या कर डाली। उसके बाद खुद भी फांसी की फंदे पर लटककर मौत को गले लगा लिया। मंगलवार सुबह मकान में एक साथ चार शवों को देखकर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घंटों जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मोहल्लेवासियों का कहना कि 10 दिन से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट स्थित मदीना कॉलोनी निवासी इरशाद की छोटी बहन शाहीन उर्फ लाली की शादी भोकरहेड़ी में हुई थी। ईद से अगले दिन बहन भाई से मिलने आई थी। मगर बहन के बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और वह अपने घर चली गई थी। बच्चे के इलाज के लिए भाई ने अपनी बहन को ईदी के 1500 रुपये दिए थे। इस बात को लेकर इरशाद और उसकी पत्नी के बीच विवाद हो गया। मोहल्ले के लोगों का कहना कि दस दिन से दंपति के बीच विवाद चल रहा था। प्रतिदिन कहासुनी की आवाजें मकान से बाहर आती थीं।

मोहल्ले के लोगों ने दोनों को विवाद खत्म करने को कहा था। सोमवार को विवाद ज्यादा बढ़ गया। पड़ोसियों का कहना है कि मंगलवार सुबह चार बजे तक कहासुनी की आवाजें मकान से बाहर आ रही थीं। उसके बाद आवाज आनी बंद हो गयी थी। मंगलवार को सभी के शव मकान में पड़े मिले।