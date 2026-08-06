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Muzaffarnagar News: देवल के खेल मैदान से युवाओ को मिलेगा प्रतिभा निखारने का अवसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: ग्राम देवल में खेल के मैदान का सुधार कार्य शुरू हो गया है। एसडीएम रश्मि लाम्बा के निर्देशन में मजदूरों ने मैदान की सफाई और घास काटने का कार्य किया। इससे क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को खेल कूद में भाग लेने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गांव के लोगों ने इस पहल की सराहना की।

Muzaffarnagar News: देवल के खेल मैदान से युवाओ को मिलेगा प्रतिभा निखारने का अवसर

Muzaffarnagar News: रामराज। ग्राम देवल में स्थित खेल के मैदान को व्यवस्थित करने का कार्य एसडीएम जानसठ रश्मि लाम्बा के निर्देश पर शुरू कर दिया है। मैदान में मजदूरों द्वारा सफाई और घास कटाई कराई गई, ताकि क्षेत्र के युवा और बच्चे खेलकूद की गतिविधियों में हिस्सा ले सकें। ग्राम देवल का खेल मैदान लंबे समय से झाड़ियों और घास से भरा हुआ था। ग्रामीणों की मांग और युवाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एसडीएम रश्मि लाम्बा ने राजस्व और ग्राम पंचायत टीम को मैदान की साफ सफाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मंगलवार को मजदूरों की टीम ने मैदान में पहुंचकर घास की कटाई, कचरा हटाने और समतलीकरण का कार्य किया।

युवाओं में खुशी की लहर मैदान की सफाई से गांव के खिलाड़ियों और युवाओं में खुशी है। ग्रामीणों ने कहा कि अब बच्चे, युवा और महिला खिलाड़ी खुले में खेलकूद और अभ्यास कर सकेंगे। एसडीएम रश्मि लाम्बा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव में खेल के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे युवाओं को नशे और बुराइयों से दूर रखकर खेल की ओर प्रोत्साहित किया जा सकेगा। साथ ही भविष्य में यहां वॉलीबॉल, कबड्डी और दौड़ जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित कराई जाएंगी। ग्राम प्रधान और क्षेत्रीय लोगों ने एसडीएम के इस पहल की सराहना की और कहा कि इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलेगा।

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