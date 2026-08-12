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Muzaffarnagar News: सर्प दंश से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: गांव अलीपुर अटेरना में 17 वर्षीय अजय की सर्प दंश से मौत हो गई। रात्रि को सोते समय सांप ने अजय को काट लिया। परिजनों ने तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद वे झाड़ फूंक करने वालों के पास भी गए, लेकिन कोई मदद नहीं मिली।

Muzaffarnagar News: सर्प दंश से युवक की मौत, परिवार में छाया मातम

Muzaffarnagar News: गांव अलीपुर अटेरना में सर्प दंश से युवक की मौत हो गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। गांव अलीपुर अटेरना निवासी शिवकुमार के बच्चे रात्रि के समय फर्श पर पड़े सो रहे थे। मध्य रात्रि के समय सांप ने 17 वर्षीय अजय को काट लिया। जिससे अजय की आंख खुल गई। अजय ने सांप को भागते हुए देखकर परिजनों को सूचना दी। परिजन अजय को उपचार के लिए ले गए। डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद भी परिजन उसे लेकर झाड़ फूंक करने वालों के पास भी लेकर गए, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया।

हताश होकर परिजन युवक के शव को लेकर घर पर आ गए।

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