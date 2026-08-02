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Muzaffarnagar News: युवक पर जानलेवा हमला, चार पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: खतौली में एक युवक पर चार युवकों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। घायल युवक अनमोल बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज से घर लौट रहा था। हमलावरों ने विरोध करने पर ईंटों से भी हमला किया और भाग गए। घायल का इलाज अस्पताल में कराया गया, और पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Muzaffarnagar News: युवक पर जानलेवा हमला, चार पर केस दर्ज

Muzaffarnagar News: खतौली। मेडिकल कालेज से घर वापस लौटते समय युवक पर चार युवकों ने धारधार हथियार से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गएं। घायल ने हमलावरों के विरूद्व कोतवाली में तहरीर दी जिस पर पुलिस ने चार पर केस दर्ज किया है। मोहल्ला सैनी नगर निवासी संजीव कुमार पुत्र कृष्णपाल ने बताया कि उसका पुत्र अनमोल बेगरजपुर मेडिकल कालेज से घर वापस लौट रहा था। जानसठ तिराहे पर पहुंचा तो पहले से ही घात लगाए खडे चार युवकों ने गाली-गलौच शुरू कर दी विरोध करने का प्रयास किया तो उन्होने ईटों से सिर पर हमला कर घायल कर दिया।

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एक युवक ने धारधार हथियर से हमला किया। हमले में घायल होकर वही गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गएं। घायल का उपचार अस्पताल में कराया गया। पीडित ने घटना की तहरीर कोतवाली में दी जिस पर पुलिस ने विपुल,अमित,प्रवीन कटारियां व दो अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

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