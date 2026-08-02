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Muzaffarnagar News: गृह कलह से परेशान युवक ने की आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मंसूरपुर के गांव सोंटा में घरेलू कलह से परेशान 32 वर्षीय युवक अश्वनी ने आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी और तीन वर्षीय बच्चा है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने आवश्यक पूछताछ की, लेकिन परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

Muzaffarnagar News: गृह कलह से परेशान युवक ने की आत्महत्या

Muzaffarnagar News: मंसूरपुर। थाना क्षेत्र के गांव सोंटा में घरेलू कलह से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव सोंटा निवासी अश्वनी (32) पुत्र अजीत ने शनिवार शाम अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। अश्वनी का विवाह कुछ वर्ष पूर्व हुआ था और उसका तीन वर्षीय एक बच्चा है। घटना की सूचना मिलने पर मंसूरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक पूछताछ की। हालांकि मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कराने से साफ इनकार कर दिया।

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पुलिस ने आवश्यक लिखापढ़ी पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आत्महत्या का कारण घरेलू कलह बताया जा रहा है।

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