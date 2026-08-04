Muzaffarnagar News: जलभराव में खड़े होकर महिलाओं ने बच्चों संग किया प्रदर्शन
Muzaffarnagar News: भोकरहेड़ी के मोहल्ला बेहड़ा पट्टी में महिलाओं ने एक महीने से पानी की निकासी न होने पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग की है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों में कुछ नहीं किया गया, तो वे अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगी।
Muzaffarnagar News: मोरना । नगर पंचायत भोकरहेड़ी के मोहल्ला बेहड़ा पट्टी में एक माह से पानी की निकासी नहीं होने बेहाल महिलाओं ने बच्चों संग गंदे पानी में खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए समस्या के समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दो दिन में पानी की निकासी नहीं हुई तो महिलाएं अनशन पर बैठने को मजबूर होगी। भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी मोहल्ला बेहड़ा पट्टी निवासी अंगूरी देवी, राजेश देवी, सविता देवी, नीलम, ज्योति, सोनिया, ब्रिजेश देवी समेन अनेक महिलाओं सोमवार दोपहर घर के बाहर रास्ते में हो रहे जलभराव में खड़े होकर बच्चों के साथ प्रदर्शन करने लगी।
प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मोहल्ले के ही राजपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, विनोद कुमार, मोनू कुमार, सोनू, रोहित, रवि ने बताया कि कुछ लोगों ने नाले को बंद कर उसमें पत्थर डाल दिए है, जिससे पानी की निकासी नही हो रही है। पहले बरसात व घरों का पानी तालाब में जाता था, लेकिन कुछ लोगों ने तालाब पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे पानी सड़क पर भर गया है। एक माह से घर के बाहर तालाब सा बना है, बच्चे-बूढ़े और महिलाएं परेशान हैं, जबकि मच्छरों और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।
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