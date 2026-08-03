Muzaffarnagar News: बाजार में महिला से पर्स लूटा, बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद
Muzaffarnagar News: खतौली के बाजार में एक महिला से एक युवक ने पर्स लूट लिया और फरार हो गया। महिला जब सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी यह घटना हुई। आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया है, और पुलिस ने उसकी खोज शुरू कर दी है। महिला ने बताया कि उसके पर्स में पांच हजार रुपए थे।
Muzaffarnagar News: खतौली। कोतवाली क्षेत्र के बाजार में सामान लेने जा रही महिला से युवक पर्स लूटकर फरार हो गया। घटना के बाद काफी देर तक आरोपी की तलाश की, लेकिन पता नहीं चला। आरोपी बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। बिददीवाडा बाजार निवासी अलका जैन शनिवार को अपनी पुत्र वधू के साथ बाजार से सामान लेने जा रही थी। सामान लेने के बाद जब वह घर के समीप पहुंची तो एक बदमाश ने अलका के हाथ से थैला लूटकर फरार हो गया। थैले में महिला का पर्स के अलावा सामान भी था।
घटना के बाद महिला ने शोर मचाया, लेकिन तब तक वह मौके से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक बदमाश की तलाश की, लेकिन सुराग नहीं लगा। महिला ने पर्स में पांच हजार की नगदी होना बताया है। रविवार को महिला पड़ोसियों के साथ कोतवाली पहुंची। कोतवाल ने आरोपी बदमाश को जल्द पकड़ने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया। बता दे कि करीब पांच दिन पूर्व भी इसी तरह से बाजार में घटना हुई थी, जिसकी कोतवाली में तहरीर दी गई, लेकिन बदमाश का सुराग नहीं लगा।
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