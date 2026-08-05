Muzaffarnagar News: सड़क पार कर रही महिला को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मौत
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में सड़क पार करते समय एक महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल होने के बाद महिला को प्राइवेट अस्पताल और फिर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला कढ़ी चावल का ठेला लगाती थी। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में भोपा रोड पर सड़क पार कर महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला को बाइक सवार प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचा। उसके बाद महिला को जिला अस्पताल में लाया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गयी। भोपा थाना क्षेत्र के गांव भोकरहेडी निवासी सुमन पत्नी सुभाष चंद्र भोपा अड्डे पर कढ़ी चावल का ठेला लगाती थी। दोपहर बाद महिला सड़क पार कर दूसरी तरफ पेट्रोल पंप की तरफ जा रही थी। विश्वकर्मा की तरफ से आ रहे बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी। जिसमें महिला गंभीर घायल हो गई।
घायल महिला को बाइक सवार भोपा रोड पर स्थित प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचा। जहां से उसे जिला अस्पताल में लाया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी रखवाकर परिजनों को जानकारी दे दी थी।
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