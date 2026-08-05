Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: सड़क पार कर रही महिला को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में सड़क पार करते समय एक महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। गंभीर घायल होने के बाद महिला को प्राइवेट अस्पताल और फिर जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला कढ़ी चावल का ठेला लगाती थी। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी।

Muzaffarnagar News: सड़क पार कर रही महिला को बाइक सवार ने मारी टक्कर, मौत

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में भोपा रोड पर सड़क पार कर महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल महिला को बाइक सवार प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचा। उसके बाद महिला को जिला अस्पताल में लाया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गयी। भोपा थाना क्षेत्र के गांव भोकरहेडी निवासी सुमन पत्नी सुभाष चंद्र भोपा अड्डे पर कढ़ी चावल का ठेला लगाती थी। दोपहर बाद महिला सड़क पार कर दूसरी तरफ पेट्रोल पंप की तरफ जा रही थी। विश्वकर्मा की तरफ से आ रहे बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी। जिसमें महिला गंभीर घायल हो गई।

घायल महिला को बाइक सवार भोपा रोड पर स्थित प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचा। जहां से उसे जिला अस्पताल में लाया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को मोर्चरी रखवाकर परिजनों को जानकारी दे दी थी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar Latest News Death अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।