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Muzaffarnagar News: महिला ने सड़क पर किया जमकर हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: खतौली में शनिवार रात एक महिला ने खाने की दुकान पर हंगामा किया। उसने वहां से गुजरने वाले लोगों पर बोतलें और पत्थर फेंके, जिससे अफरातफरी मच गई। पुलिस ने आकर महिला को समझाया और शांत कराया। बताया गया कि महिला मानसिक रूप से बीमार है और अक्सर सड़क पर घूमती रहती है।

Muzaffarnagar News: महिला ने सड़क पर किया जमकर हंगामा

Muzaffarnagar News: खतौली। शनिवार देर रात को कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर खाने की दुकान पर एक महिला ने जमकर हंगामा किया। वहां से गुजरने वाले लोगों पर बोतलें और पत्थर भी फेंके। घटना की सूचना से पुलिस-प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने महिला को समझा-बुझाकर शांत किया। बताया गया है कि महिला मानसिक रूप से बीमार है। जीटी रोड पर कोतवाली के समीप सैनी नगर निवासी एक युवक खाने का ठेला लगाता है। शनिवार देर रात एक महिला ठेले पर पहुंची। कुछ देर खड़ी होने के बाद महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान महिला ने बोतल व पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए।

महिला के पत्थर फेंकने की घटना से अफरातफरी मच गई। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। गनीमत रही कि महिला जब पत्थर फेंक रही थी तो वह किसी कांवड़िये को नहीं लगा, वरना बवाल हो सकता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रही महिला को समझा-बुझाकर शांत कराया। बताया गया है कि जिस महिला ने हंगामा किया है वह मानसिक रूप से बीमार है। अक्सर सड़क पर इसी तरह से घूमते नजर आती है। महिला के शांत होने पर पुलिस ने राहत की सास ली।

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