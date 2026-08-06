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Muzaffarnagar News: पूर्व विधायक व चेयरमैन ने की शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिव भक्तों का यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पूर्व विधायक प्रमोद उटवाल और भाजपा नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बम बम भोले के नारे लगाए गए। भाजपा के नेता जैसे भारत भूषण खुल्लऱ, नवीन गोयल आदि भी इस स्वागत कार्यक्रम में मौजूद रहे।

Muzaffarnagar News: पूर्व विधायक व चेयरमैन ने की शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा

Muzaffarnagar News: पुरकाजी। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिव भक्तों पर पूर्व विधायक एवं चेयरमैन सहित भाजपा नेताओं ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पुष्प वर्षा क़ी। गंगा जल लेकर आ रहें शिव भक्तो का यूपी बॉर्डर पर भव्य स्वागत किया जा रहा हैं।बुधवार क़ी शाम को पुरकाजी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रमोद उटवाल एवं चेयरमैन जहीर फारुकी सहित भाजपा नेताओं ने शिव भक्तो पर पुष्प वर्षा क़ी।इस दौरान बम बम भोले बम के जोरदार नारे लगाए गए। इस दौरान भारत भूषण खुल्लऱ, नवीन गोयल, केपी सिंह,रजत गोयल,हिमांशु सैनी, मामेश ठाकुर,पुरोहित उटवाल,प्रदीप ठाकुर आदि मौजूद रहें।

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