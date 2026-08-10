Muzaffarnagar News: चेयरमैन-सभासदों ने की कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा
Muzaffarnagar News: बुढ़ाना में नगर पंचायत ने कार्यालय के सामने शिवभक्त कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। इस कार्यक्रम का संचालन चेयरमैन उमा त्यागी ने किया, जिसमें सभासदों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें सम्मानित किया।
Muzaffarnagar News: बुढ़ाना। नगर पंचायत की ओर से कार्यालय के सामने शिवभक्त कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। चेयरमैन उमा त्यागी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सभासदों और कस्बे के गणमान्य लोगों ने कांवड़ियों का उत्साह बढ़ाया। चेयरमैन उमा त्यागी के साथ सभासद मौ. इमरान, सलीम कुरैशी, नसीम अहमद, इकबाल उर्फ बालू, राशिद मंसूरी, क्लर्क सतीश पंवार, सुधीर कुमार, एडवोकेट विनोद त्यागी, सुबोध त्यागी, अंकुर त्यागी, अभिनव त्यागी, राजू पांचाल, अरविंद भटनागर, अबरार कुरैशी आदि ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा की।
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