Muzaffarnagar News: गंगा बैराज पर जलस्तर बढ़ा, फसलें जलमग्न

Muzaffarnagar News: गंगा बैराज पर जलस्तर बढ़ा, फसलें जलमग्न
Muzaffarnagar News: शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही वर्षा से गंगा के जलस्तर में घटत-बढ़त जारी है। जिससे गंगा बैराज पर गंगा पूरे उफान पर बह रही है। वही बढ़े जलस्तर से ग्रामीणो
Muzaffarnagar News: रामराज। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही वर्षा से गंगा के जलस्तर में घटत-बढ़त जारी है। जिससे गंगा बैराज पर गंगा पूरे उफान पर बह रही है। वही बढ़े जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। शिवालिक की पहाड़ियों व मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है जिससे किसानों व गंगा के तटीय क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। बुधवार की शाम को हरिद्वार से छोड़े गए जल के गंगा बैराज पर गुरुवार को पहुंचते ही सुबह 10 बजे गंगा बैराज पर गंगा का जलस्तर 219.10 मीटर पर पहुच गया। जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा बैराज कंट्रोल रूम पर गुरुवार दोपहर 12 बजे गंगा बैराज पर जलस्तर अपस्ट्रीम 221.50 मीटर व डाउनस्ट्रीम में 219 मीटर की माप तथा गंगा नदी के निस्सारण की 165429 क्यूसेक जल माप दर्ज की।
जबकि गंगा में अत्यधिक सिल्ट आने के कारण मध्य गंगा नहर स्टेज 1 व स्टेज 2 को बंद कर दिया है। वही हरिद्वार बैराज से दोपहर 12 बजे करीब 143969 क्यूसेक जल डिस्चार्ज किया गया जो कि देर रात तक गंगा बैराज पर पहुंचेगा। जिससे गंगा बैराज पर जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते सिंचाई विभाग के अधिकारी बैराज कंट्रोल रूम पर बार-बार स्थिति का जायजा ले रहे है। वही गंगा के बढ़े जलस्तर से और भूगर्भ से निकले चोये के पानी से गंगा के तटीय ग्राम अहमदवाला, हंसावाला, छिलौर, चुहापुर-फरीदपुर, धर्मपुरा कदीम व जदीद में गन्ने व धान की फसल जलमग्न हो गई। गंगा में अचानक बड़े जलस्तर से जहा ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। वही सिचाई विभाग के अधिकारी बैराज कंट्रोल रूम पर बार-बार पानी की स्थिति का जायजा ले रहे है।
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