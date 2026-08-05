Muzaffarnagar News: चंदसीना गांव में दो पक्षों में मारपीट, पांच पर केस दर्ज
Muzaffarnagar News: खतौली रतनपुरी थाना क्षेत्र के चंदसीना गांव में घर पर ईटें गिरने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। महिला समेत कई लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।
Muzaffarnagar News: खतौली रतनपुरी थाना क्षेत्र के चंदसीना गांव में दो पक्षों में घर पर ईटें गिरने पर जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए। दोनों पक्षों की ओर से दी तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है।गांव चंदसीना निवासी फराना ने बताया कि कुछ दिन पूर्व अपने घर पर खाना बना रही थी बराबर के मकान में काम चल रहा था। लेंटर खोलते समय कुछ मलबा घर में गिर गया। पड़ोसियों को देखकर काम करने को कहा तो उन्होंने गाली-गलौच के बाद मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि पड़ोसियों ने घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला समेत दो लोग घायल हो गए।
महिला ने पथराव करने का आरोप भी लगाया है। घटना की तहरीर थाने में दी गई, जिसमें पुलिस ने दिलशाद पुत्र फयाज, जरीना पुत्र दिलशाद, गुजनाज पुत्र दिलशाद के विरुद्ध केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर दिलशाद ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले हनीश, जीशान ओर दो लोगों ने परिजनों के साथ गाली-गलौच की। जिसका थाने में केस भी दर्ज है। मुकदमा दर्ज को वापस कराने को कई बार धमकी दी गई। बताया कि मकान का ढुला खुलने से पहले हनीश को पहले ही मलबा गिरने की जानकारी दे दी गई थी। बावजूद इसके उन्होंने परिवार के लोगों से मारपीट की है। दी गई तहरीर पर पुलिस ने अनीश व जीशान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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