Muzaffarnagar News: एसडीएम ने जल निकासी की समस्या पर बीडीओ को दिए जांच के निर्देश
Muzaffarnagar News: गांव मंदवाड़ा में जल निकासी की गंभीर समस्या के लिए ग्रामीण राहुल कश्यप ने एसडीएम सत्येंद्र कुमार से शिकायत की है। बरसात का पानी लंबे समय तक जमा रहने से आवागमन में कठिनाई और खेतों के रास्ते बाधित हो रहे हैं। एसडीएम ने बीडीओ को जांच और समाधान के निर्देश दिए हैं।
Muzaffarnagar News: बुढ़ाना। गांव मंदवाड़ा में जल निकासी की समस्या को लेकर ग्रामीण राहुल कश्यप ने एसडीएम सत्येंद्र कुमार से शिकायत कर समाधान की मांग की है। राहुल कश्यप ने बताया कि गांव में नालों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात का पानी लंबे समय तक जमा रहता है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं खेतों तक जाने वाले रास्ते भी जलभराव के कारण बाधित हो रहे हैं। उन्होंने समस्या को उजागर करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया, जिसके बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सत्येंद्र कुमार ने बीडीओ को मौके पर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
साथ ही जल निकासी की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत दिलाने की मांग की है, ताकि बरसात के मौसम में होने वाली परेशानियों से निजात मिल सके।
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