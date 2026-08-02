Muzaffarnagar News: लंपी बीमारी से बचाव को पशुओं में टीकाकरण तेज
Muzaffarnagar News: छपार क्षेत्र में गायों में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान शुरू किया है। डॉ. विजय भूषण और डॉ. मैनपाल की टीम गांवों में जाकर गायों को टीका लगाते हुए संक्रमण रोकने की कोशिश कर रही है। पशुपालकों से साफ-सफाई और पोषण पर ध्यान देने की अपील की गई है।
Muzaffarnagar News: छपार। क्षेत्र के बरला तेजलहेडा ताजपुर रेत्तानगला मांडला कुतुबपुर आदि गांव में गायों में फैल रही लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पशु चिकित्साधिकारी डॉ विजय भूषण व डा. मैनपाल अपनी टीम एवं विभागीय कर्मचारियों के साथ गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर गायों का टीकाकरण कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य पशुओं को लम्पी बीमारी से सुरक्षित रखना तथा संक्रमण के फैलाव को रोकना है। डॉ. मैनपाल ने बताया कि समय पर टीकाकरण कराने से लम्पी बीमारी से काफी हद तक बचाव संभव है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वे अपने पशुओं के रहने के स्थान पर नियमित रूप से साफ-सफाई रखें, गोशाला को सूखा और स्वच्छ बनाए रखें तथा समय-समय पर कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कराएं।
उन्होंने कहा कि पशुओं को स्वच्छ पानी और पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।