Muzaffarnagar News: शिवचौक पर डीजे से भजन बजाने पर हंगामा
Muzaffarnagar News: देर रात शिवचौक पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक डीजे कांवड़ के काफी देर तक शिवचौक पर खड़े होकर भजन बजाए जा रहे थे। पुलिस ने कांवड़ को आगे चलने के ल
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। देर रात शिवचौक पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक डीजे कांवड़ के काफी देर तक शिवचौक पर खड़े होकर भजन बजाए जा रहे थे। पुलिस ने कांवड़ को आगे चलने के लिए कहा तो किन्नर समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया है। हालांकि पुलिस ने समझाकर कांवड़ को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया है। मंगलवार देर रात किन्नर समाज की डीजे वाली कांवड़ शिवचौक पर आकर रुकी थी। शिवचौक पर काफी देर तक रोककर भजन बजाने से वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ को आगे चलाने के लिए कहा तो किन्नर समाज के लोगों ने हंगामा कर दिया।
उन्होंने कांवड़ को आगे ले जाने से इंकार कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर शांत किया और कांवड़ को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया। वही शिवचौक पर कांवड़ियों ने आतिशबाजी कर दी। जिससे भीड़ में अफरातफरी मच गयी। इसी बीच पुलिस ने मौके पर मोबाइल से वीडियो बनाने से इंकार किया तो उसने इस बात पर आपत्ति जताई। हालांकि पुलिस ने शिवभक्त को व्यवस्था का हवाला देते हुए गंतव्य की और रवाना कर दिया।
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