Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: भोकरहेड़ी निवासी 38 वर्षीय सुमन की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मंगलवार को अनजान वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। घायल सुमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में मृतका के भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। परिवार में शोक की लहर है।

Muzaffarnagar News: अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत

Muzaffarnagar News: मोरना। क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी निवासी महिला की सड़क हादसे में मौत हो गयी। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी के मोहल्ला हरिजन चौक निवासी 38 वर्षीय सुमन पत्नी स्व.सुभाष मुज़फ्फरनगर में भोपा बस स्टैंड के पास सड़क किनारे ठेला लगाकर कढ़ी चावल बेचने का काम करती थी। मंगलवार को लगभग 11 बजे जब वह सड़क से गुज़र रही थी तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल को अज्ञात बाइक चालक द्वारा निकटवर्ती प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई सुजड़ू कॉलोनी निवासी रवि कुमार ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ नई मंडी थाना पुलिस को तहरीर दी है।

मृतका सुमन के परिवार में 19 वर्षीय पुत्र वासु जो हरिद्वार में स्थित कंपनी में कार्य करता है और 12 वर्षीय पुत्र सुधांशु हैं। सुमन के पति सुभाष की 6 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। बुधवार को पोस्टमार्टम के उपरांत मृतका का शव घर पहुंचा, जिसके बाद शुकतीर्थ श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। सुमन की मौत से परिवार व मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गयी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Death Road Accident अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।