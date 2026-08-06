Muzaffarnagar News: अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत
Muzaffarnagar News: भोकरहेड़ी निवासी 38 वर्षीय सुमन की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। मंगलवार को अनजान वाहन ने उन्हें टक्कर मारी। घायल सुमन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामले में मृतका के भाई ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। परिवार में शोक की लहर है।
Muzaffarnagar News: मोरना। क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी निवासी महिला की सड़क हादसे में मौत हो गयी। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी के मोहल्ला हरिजन चौक निवासी 38 वर्षीय सुमन पत्नी स्व.सुभाष मुज़फ्फरनगर में भोपा बस स्टैंड के पास सड़क किनारे ठेला लगाकर कढ़ी चावल बेचने का काम करती थी। मंगलवार को लगभग 11 बजे जब वह सड़क से गुज़र रही थी तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घायल को अज्ञात बाइक चालक द्वारा निकटवर्ती प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका के भाई सुजड़ू कॉलोनी निवासी रवि कुमार ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ नई मंडी थाना पुलिस को तहरीर दी है।
मृतका सुमन के परिवार में 19 वर्षीय पुत्र वासु जो हरिद्वार में स्थित कंपनी में कार्य करता है और 12 वर्षीय पुत्र सुधांशु हैं। सुमन के पति सुभाष की 6 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। बुधवार को पोस्टमार्टम के उपरांत मृतका का शव घर पहुंचा, जिसके बाद शुकतीर्थ श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। सुमन की मौत से परिवार व मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गयी है।
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