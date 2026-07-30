Muzaffarnagar News: जंगल गये युवक की करंट लगने से मौत
Muzaffarnagar News: नंगला बुजुर्ग गांव में 21 वर्षीय मुन्तसिम की करंट लगने से मौत हो गई। वह अपने पिता के साथ खेती करने गया था और टयूबवेल बंद करते समय दुर्घटनावश करंट लग गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुन्तसिम की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।
Muzaffarnagar News: नंगला बुजुर्ग गांव में खेती के कार्य से जंगल गये युवक की करंट लगने से मौत हो गयी।युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। भोपा थाना क्षेत्र के गांव नंगला बुज़ुर्ग नया गांव निवासी 21 वर्षीय मुन्तसिम पुत्र शमीम बुधवार की सुबह पिता के साथ अपने खेतों पर फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने गया था।दोपहर के वक़्त वह टयूबवेल को बंद करने गया।तभी पिता व पास में कार्य कर अन्य व्यक्तियों ने तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी तो उधर दौड़े।मुन्तसिम को बेहोश हालत में देख उसे तुरन्त मुज़फ्फरनगर स्थित प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया।जहाँ उसकी मौत हो गयी।
मुन्तसिम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।मृतक के परिवार में पिता शमीम माता हुस्न जहां बड़े भाई अनस छोटे भाई मुसईम व अदनान का रोरोकर बुरा हाल है।
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