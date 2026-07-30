Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: जंगल गये युवक की करंट लगने से मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: नंगला बुजुर्ग गांव में 21 वर्षीय मुन्तसिम की करंट लगने से मौत हो गई। वह अपने पिता के साथ खेती करने गया था और टयूबवेल बंद करते समय दुर्घटनावश करंट लग गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मुन्तसिम की मौत से परिवार में शोक का माहौल है।

Muzaffarnagar News: जंगल गये युवक की करंट लगने से मौत

Muzaffarnagar News: नंगला बुजुर्ग गांव में खेती के कार्य से जंगल गये युवक की करंट लगने से मौत हो गयी।युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। भोपा थाना क्षेत्र के गांव नंगला बुज़ुर्ग नया गांव निवासी 21 वर्षीय मुन्तसिम पुत्र शमीम बुधवार की सुबह पिता के साथ अपने खेतों पर फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने गया था।दोपहर के वक़्त वह टयूबवेल को बंद करने गया।तभी पिता व पास में कार्य कर अन्य व्यक्तियों ने तेज़ धमाके की आवाज़ सुनी तो उधर दौड़े।मुन्तसिम को बेहोश हालत में देख उसे तुरन्त मुज़फ्फरनगर स्थित प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया।जहाँ उसकी मौत हो गयी।

ये भी पढ़ें:Meerut News: करंट लगने से किसान की मौत, मचा कोहराम

मुन्तसिम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।मृतक के परिवार में पिता शमीम माता हुस्न जहां बड़े भाई अनस छोटे भाई मुसईम व अदनान का रोरोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:Fatehpur News: खेत में भैंस हटाने गए किसान की करंट लगने से मौत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Death Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।