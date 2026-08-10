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Muzaffarnagar News: पूर्व विधायक ने मासूम सानवी के निधन पर शोक जताया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: फोटो 129- बुढ़ाना। गांव हबीबपुर सीकरी में पिछले दिनों भारी बारिश के दौरान मकान गिरने से मासूम बच्ची सानवी की हुई आकस्मिक मौत पर पूर्व विधायक उमेश मलिक

Muzaffarnagar News: पूर्व विधायक ने मासूम सानवी के निधन पर शोक जताया

Muzaffarnagar News: गांव हबीबपुर सीकरी में पिछले दिनों भारी बारिश के दौरान मकान गिरने से मासूम बच्ची सानवी की हुई आकस्मिक मौत पर पूर्व विधायक उमेश मलिक ने गहरा शोक जताया। रविवार को पूर्व विधायक पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हबीबपुर सीकरी गांव में लगातार बारिश के कारण मकान की छत गिरने से डेढ़ वर्षीय मासूम सानवी की मौत हो गई थी । परिवार के तीन अन्य सदस्य गम्भीर रुप से घायल हो गए थे।

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घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पूर्व विधायक ने परिजनों को हरसंभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष मोनू मलिक, ब्रजपाल सहरावत, मुकेश शर्मा, राजेश सैनी पूर्व प्रधान, संजीव शर्मा और ग्राम प्रधान प्रमोद शर्मा आदि मौजूद रहे।

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