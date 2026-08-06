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Muzaffarnagar News: 21 रोडवेज बसों समेत 54 वाहनों का किया ओवर स्पीड में चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान 54 वाहनों, जिनमें 21 रोडवेज बसें शामिल हैं, का ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया। एसएसपी संजय कुमार वर्मा की अगुवाई में ओवर स्पीडिंग के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की कि यात्रा के दौरान गति कम रखें ताकि दुर्घटनाएं ना हों।

Muzaffarnagar News: 21 रोडवेज बसों समेत 54 वाहनों का किया ओवर स्पीड में चालान

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत हाइवे पर ओवर स्पीड से दौड़ रहे 54 वाहनों का ट्रैफिक पुलिस ने चालान किया है, जिसमें 21 रोडवेज बसें भी शामिल है। हिदायत दिए जाने के बावजूद चालक वाहनों की स्पीड पर कंट्रोल नहीं कर रहे है। इसी कारण दूसरे दिन भी इस अभियान को चलाया गया। श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं सुरक्षित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में एसपी ट्रैफिक अतुल कुमार चौबे के पर्यवेक्षण तथा सीओ ट्रैफिक राधा रमण एवं प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा थाना नई मंडी क्षेत्र में बुधवार को ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया।

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अभियान के दौरान ओवर स्पीडिंग करते पाए गए 54 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें 21 रोडवेज बसें भी शामिल हैं। अभियान का उद्देश्य कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान वाहनों की गति को धीमा रखे ताकि कोई दुर्घटना न होने पाए।

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