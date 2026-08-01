Muzaffarnagar News: पुलिस ने सिसौना से फलौदा तक यातायात वनवे किया

Muzaffarnagar News: छपार। हाईवे पर कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के चलते पुलिस ने सिसौना से फलौदा तक यातायात को वनवे कर दिया है। हरिद्वार की और से आने वाले मार्ग पर शिवभक्त कांवड़ियां काफी संख्या में गुजर रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही हरिद्वार से आ रहे शिवभक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। और हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की ओर आने वाले मार्ग पर कांवड़ियों ने कब्जा कर लिया है। जिससे बरला, छपार टोल प्लाजा सिसौना कट पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। सिसौना कट से शिवभक्त कांवड़िये सरवट मार्ग से बझेडी को होकर शहर में प्रवेश करते है। जिसके चलते सिसौना कट पर पुलिस ने डिवाईडर लगाकर शुक्रवार शाम को पुलिस ने सिसौना से फलौदा तक यातायात को वनवे कर दिया है।