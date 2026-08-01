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Muzaffarnagar News: पुलिस ने सिसौना से फलौदा तक यातायात वनवे किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: छपार में कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण पुलिस ने सिसौना से फलौदा तक यातायात को एकतरफा कर दिया है। हरिद्वार की ओर से आ रहे शिवभक्त भारी संख्या में उमड़ रहे हैं, जिससे बरला और छपार टोल प्लाजा पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

Muzaffarnagar News: पुलिस ने सिसौना से फलौदा तक यातायात वनवे किया

Muzaffarnagar News: छपार। हाईवे पर कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ के चलते पुलिस ने सिसौना से फलौदा तक यातायात को वनवे कर दिया है। हरिद्वार की और से आने वाले मार्ग पर शिवभक्त कांवड़ियां काफी संख्या में गुजर रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही हरिद्वार से आ रहे शिवभक्त कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। और हरिद्वार से मुजफ्फरनगर की ओर आने वाले मार्ग पर कांवड़ियों ने कब्जा कर लिया है। जिससे बरला, छपार टोल प्लाजा सिसौना कट पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। सिसौना कट से शिवभक्त कांवड़िये सरवट मार्ग से बझेडी को होकर शहर में प्रवेश करते है। जिसके चलते सिसौना कट पर पुलिस ने डिवाईडर लगाकर शुक्रवार शाम को पुलिस ने सिसौना से फलौदा तक यातायात को वनवे कर दिया है।

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थानाध्यक्ष मोहित सहरावत ने बताया कि कांवड़ियों के बढ़ते जनसैलाब को देखते हुए यातायात को सिसौना से फलौदा कट वनवे किया है।

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