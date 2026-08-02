Muzaffarnagar News: महत्वपूर्ण.. मूकबधिर का स्वांग रचकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाला गिरफ्तार मूकबधिर का स्वांग रचकर स्नैचिंग करने वाला गिरफ्तार
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में मूकबधिर का स्वांग रचकर स्नैचिंग करने वाले अपराधी राजकुमार बावरिया को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। घायल बदमाश के पास से लूटे गए सोने के कुंडल और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ। आरोपी ने कई वर्षों तक मूकबधिर बनकर महिलाओं पर नजर रखी और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर मूकबधिर का स्वांग रचकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी को नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश से पुलिस ने लूटे गए कुंडल व एक तमंचा बरामद किया है। घायल अपराधी ने अपने साथी के साथ मिलकर मोहल्ला शांतिनगर में महिला से कुंडल लूटे थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का चालान कर दिया है।पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि दो दिन पूर्व मोहल्ला शांतिनगर में अनु धीमान से बाइक सवार बदमाशों ने कुंडल लूट लिए थे।
खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया गया था। देर रात नई मंडी व क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि महिला से कुंडल लूटने वाले अपराधी फिर से कोई वारदात करने के लिए भोपा बाईपास पुल के समीप आ रहे है। पुलिस ने घेराबंदी पर बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश राजकुमार बावरिया निवासी झिंझाना थाना शामली पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मौके से उसका साथी फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश से लूटे गए सोने के कुंडल व अवैध तमंचा बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से मूकबधिर होने का स्वांग रचकर क्षेत्र में भीख मांगता था, जिससे स्थानीय लोगों को उस पर किसी प्रकार का संदेह न हो। इसी बहाने क्षेत्र में घूमकर महिलाओं एवं अन्य लोगों की गतिविधियों पर नजर रखता था तथा अवसर मिलने पर लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 15 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।