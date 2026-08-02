Muzaffarnagar News: महत्वपूर्ण.. मूकबधिर का स्वांग रचकर स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाला गिरफ्तार मूकबधिर का स्वांग रचकर स्नैचिंग करने वाला गिरफ्तार

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर मूकबधिर का स्वांग रचकर स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अपराधी को नई मंडी कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश से पुलिस ने लूटे गए कुंडल व एक तमंचा बरामद किया है। घायल अपराधी ने अपने साथी के साथ मिलकर मोहल्ला शांतिनगर में महिला से कुंडल लूटे थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का चालान कर दिया है।पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि दो दिन पूर्व मोहल्ला शांतिनगर में अनु धीमान से बाइक सवार बदमाशों ने कुंडल लूट लिए थे।

खुलासे के लिए चार टीमों का गठन किया गया था। देर रात नई मंडी व क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि महिला से कुंडल लूटने वाले अपराधी फिर से कोई वारदात करने के लिए भोपा बाईपास पुल के समीप आ रहे है। पुलिस ने घेराबंदी पर बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शातिर बदमाश राजकुमार बावरिया निवासी झिंझाना थाना शामली पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। मौके से उसका साथी फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश से लूटे गए सोने के कुंडल व अवैध तमंचा बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से मूकबधिर होने का स्वांग रचकर क्षेत्र में भीख मांगता था, जिससे स्थानीय लोगों को उस पर किसी प्रकार का संदेह न हो। इसी बहाने क्षेत्र में घूमकर महिलाओं एवं अन्य लोगों की गतिविधियों पर नजर रखता था तथा अवसर मिलने पर लूट की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 15 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है।