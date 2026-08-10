Muzaffarnagar News: बड़ी डीजे वाली कांवड़ हाईवे से निकालने पर पुलिस से नोकझोंक

Muzaffarnagar News: खतौली बड़ी डीजे वाली कांवड़ों को कस्बे के अंदर से निकालने की मांग को लेकर पिछले तीन दिनों से कांवड़ियों और पुलिस के बीच नोकझोंक की स्थिति बनी हुई है। कांवड़िये बड़ी कांवड़ों को कस्बे के अंदर से ले जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस-प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए उन्हें नेशनल हाईवे से रवाना कर रहा है।बताया गया कि हर वर्ष बड़ी डीजे वाली कांवड़ जीटी रोड स्थित भैंसी गांव से होकर कस्बे के अंदर से गुजरती थी। इस बार बड़ी कांवड़ों के आकार और उनके साथ चलने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल हाईवे का मार्ग निर्धारित किया है।

पुलिस का मानना है कि कस्बे के अंदर से बड़ी कांवड़ निकालने पर यातायात प्रभावित होने के साथ हादसे की आशंका भी बनी रहती है। हाईवे से बड़ी कांवड़ निकालने के दौरान कई बार पुलिस और कांवड़ियों के बीच बहस और नोकझोंक की स्थिति बनी। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। पुलिस अधिकारी लगातार हाईवे पर गश्त कर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। शनिवार देर रात डीआईजी अभिषेक सिंह ने हाईवे पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और पुलिस अधिकारियों व जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद बड़ी कांवड़ों को हाईवे से ही सुरक्षित तरीके से आगे रवाना कराया गया। रविवार को भी दिनभर हाईवे पर नोकझोंक की स्थिति बनी रही। कई डीजे संचालकों की पुलिसकर्मियों से बहस होती दिखाई दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।