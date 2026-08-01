Muzaffarnagar News: महिला का शव फंदे पर लटका मिला, पति, सास और ससुर गिरफ्तार
Muzaffarnagar News: मंसूरपुर के गांव लच्छेड़ा में एक विवाहिता प्रियंका का शव फांसी पर लटका मिला। मृतका के मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। प्रियंका की शादी दो साल पहले हुई थी और उसका एक बच्चा भी है।
Muzaffarnagar News: मंसूरपुर। थाना क्षेत्र के गांव लच्छेड़ा में शुक्रवार सुबह एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव बरवाला निवासी प्रियंका की शादी करीब दो वर्ष पूर्व मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव लच्छेड़ा निवासी संसार सिंह के पुत्र राहुल कुमार के साथ हुई थी। प्रियंका का करीब आठ माह का बच्चा भी है। घर में उसका पति, सास तथा ससुर ही हैं। शुक्रवार सुबह प्रियंका का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने पर मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और ससुराल पक्ष पर प्रियंका की हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विपिन त्यागी और सीओ खतौली रूपाली राव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और घटना की जानकारी लेते हुए जांच-पड़ताल की। मायके पक्ष की ओर से पति राहुल कुमार, सास सुमित्रा देवी और ससुर संसार सिंह के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई।
पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी विपिन त्यागी ने बताया कि मामले में तीनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अतीत की आत्महत्या
तीन वर्ष पूर्व राहुल के भाई ने भी की थी आत्महत्या प्रियंका के पति राहुल कुमार का बड़ा भाई गौरव कुमार यूपी पुलिस में वर्ष 2017 बैच का कांस्टेबल था। उसकी तैनाती बदायूं में थी। वर्ष 2023 में गौरव कुमार ने ड्यूटी के दौरान बदायूं में अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बताया गया कि आत्महत्या से पहले उसने अपनी पत्नी को फोन किया था और जिंदगी से परेशान होने की बात कही थी। इसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। पुलिस अब प्रियंका की मौत के मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
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