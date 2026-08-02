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Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: शनिवार को आबकारी निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत कांवड़ मार्ग पर स्थित मदिरा की दुकानों का सघन औचक निरीक्षण किया गया।

Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों पर औचक निरीक्षण

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। शनिवार को आबकारी निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत कांवड़ मार्ग पर स्थित मदिरा की दुकानों का सघन औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम ने सभी अनुज्ञापियों को सख्त लहजे में हिदायत दी कि मदिरा की शत-प्रतिशत बिक्री केवल पीओएस मशीन के माध्यम से ही की जाए। डिजिटल ट्रांजैक्शन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। निरीक्षण में मदिरा केवल अपने निर्धारित प्रिंट रेट पर ही बेची जाने के निर्देश दिए गए। दुकानों पर सुरक्षा के लिहाज से लगे सीसीटीवी कैमरों को 24 घंटे निरंतर क्रियाशील व चालू रखने के निर्देश दिए गए, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके।

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जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान सदर निरीक्षक अनिल कुमार आदि मौजूद रहे।

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