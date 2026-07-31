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Muzaffarnagar News: गन्ने में लगने वाले रोग व कीट की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: जानसठ गांव सालारपुर में टिकौला चीनी मिल के अधिकारियों ने किसानों को कीट और रोगों के बारे में जानकारी दी। एक बैठक में सहकारी योजनाओं, कवक नाशी के उपयोग और ड्रोन से स्प्रे करने के बारे में चर्चा की गई। अधिकारियों ने किसानों से सब्सिडी के लाभ उठाने की अपील की।

Muzaffarnagar News: गन्ने में लगने वाले रोग व कीट की दी जानकारी

Muzaffarnagar News: जानसठ गांव सालारपुर में टिकौला चीनी मिल के गन्ना उप महाप्रबंधक अविनाश कुमार सिंह व गन्ना प्रबंधक अरविंद शर्मा के द्वारा खेतों का भ्रमण किया गया। इस दौरान किसानों को गन्ने में लगाने वाले कीट और रोगों के बारे में जानकारी दी।गांव सालारपुर में कृषकों की बैठक ली। जिसमें राकेश सैनी, देवेंद्र कुमार, वीरेंद्र सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों के दौरान सहकारी योजनाओं व गन्ने में लगने वाले रोग व कीट की जानकारी दी गई। अधिकारियों को खेतों के भ्रमण में पोक्का बोइंग का आपतन देखने को मिला। जिसमें किसानों को कवक नाशी का प्रयोग करने की सलाह दी गई।

ड्रोन से स्प्रे करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि मिल द्वारा एक उन्नति स्टोर खोला गया है। जिसके माध्यम से ड्रोन व कीटनाशी पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। जिससे कि गन्ने की पैदावार बढ़ सके और मिल को रोग रहित गन्ना उपलब्ध हो सके। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान सब्सिडी का लाभ लेकर ड्रोन व कवक नाशी पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

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