Muzaffarnagar News: जनपद में नए एडीआईओएस को मिली तैनाती
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुधीर कुमार सैनी ने सोमवार को नए सह जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। उनके स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान संगीत शिक्षिका पूनम ने प्रस्तुति दी और कई शिक्षक संघ के सदस्य भी मौजूद थे।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बाद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सुधीर कुमार सैनी ने सोमवार को जनपद के नए सह जिला विद्यालय निरीक्षक के रूप में विधि-विधान से अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पदभार ग्रहण करने के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय व जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया। नवनियुक्त सह जिला विद्यालय निरीक्षक सुधीर कुमार सैनी के कार्यालय पहुंचने पर शिक्षकों और पदाधिकारियों स्वागत किया। इस दौरान राजकीय विद्यालय की संगीत शिक्षिका पूनम द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुचित्रा सैनी, प्रांतीय प्रचार मंत्री रविन्द्र, जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार गर्ग तथा जिला समन्वयक अलका तोमर विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
इसके साथ ही शिक्षक नेता प्रमोद कुमार तथा रकम सिंह सहित जनपद के विभिन्न राजकीय विद्यालयों से आए अनेक शिक्षक व संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।
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