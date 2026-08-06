Muzaffarnagar News: टीम ने रोनीहरजीपुर गांव का किया सर्वे
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गांव रोनीहरजीपुर को सोलर मॉडल विलेज बनाने की योजना बनाई गई है। नेडा विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार की टीम ने गांव का सर्वे किया और डीपीआर तैयार की। एक करोड़ की धनराशि से यहां सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर चरथावल क्षेत्र के गांव रोनीहरजीपुर को सोलर मॉडल विलेज बनाने के लिए नेडा विभाग के द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। नेडा विभाग के प्रस्ताव पर भारत सरकार की टीम ने रोनीहरजीपुर पहुंच कर सर्वे किया है। टीम ने गांव का निरीक्षण करते हुए डीपीआर तैयार की है। शासन स्तर से मिलने वाली करीब एक करोड की धनराशि से रोनीहरजीपुर गांव को सोलर मॉडल विलेज बनाया जाएगा।
सोलर पैनल की स्थिति
जनपद में 487 ग्राम पंचायत है। नेडा विभाग के द्वारा चरथावल के गांव रोनीहरजीपुर का सोलर मॉडल विलेज के लिए चयन करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इस गांव में पीएम सूर्य घर योजना के तहत सबसे अधिक सोलर पैनल लगे हुए है। यहां पर ग्राम प्रधान समेत करीब 35 घरों में सोलर सिस्टम लगे हुए है। इसलिए इस गांव का चयन किया गया है। रोनीहरजीपुर गांव को सोलर मॉडल विलेज बनाने के लिए शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक बिजली खर्च में कटौती करते हुए स्वच्छ और नवीनकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देना है। ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, मिनी सचिवालय, स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र आदि पर सोलर पैनल लगाए जाएगे। इसके अलावा सर्वाजनिक भूमि पर सोलर पावर प्लांट व सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए भारत सरकार की टीम ने रोनीहरजीपुर गांव का सर्वे किया है। उन्होंने प्रत्येक बिन्दु को गंभीरता से परखते हुए अपनी डीपीआर भी तैयार की है। अब शासन स्तर से बजट आने की इंतजार है।
गांव का सर्वेक्षण
कोट
चरथावल क्षेत्र के गांव रोनीहरजीपुर को सोलर मॉडल विलेज बनाने का चयन करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। अब भारत सरकार की टीम ने रोनीहरजीपुर गांव का सर्वे किया है। टीम ने अपनी डीपीआर भी बनाई है। करीब एक करोड़ की धनराशि खर्च से रोनीहरजीपुर गांव को सोलर मॉडल विलेज बनाया जाएगा।
-भजन सिंह, प्रभारी यूपी नेडा परियोजना
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