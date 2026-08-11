Muzaffarnagar News: माता-पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा: गंगोत्री तिवारी

Muzaffarnagar News: माता-पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा: गंगोत्री तिवारी
Muzaffarnagar News: रामलीला टीला में श्री शिव महापुराण कथा के दौरान व्यास पूज्य श्री गंगोत्री तिवारी मृदुल महाराज ने गणेश-कार्तिकेय के जन्म और विवाह का प्रसंग सुनाया। कार्तिकेय ने पृथ्वी की परिक्रमा की जबकि गणेश ने माता-पिता की सेवा को सर्वोच्च पूजन बताया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा में उपस्थित रहे।
Muzaffarnagar News: रामलीला टीला में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में व्यास पूज्य श्री गंगोत्री तिवारी मृदुल महाराज ने गणेश-कार्तिकेय जन्म और उनके विवाह की प्रसंग कथा सुनाई। कथावाचक ने बताया कि प्रथम विवाह की शर्त पर कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, वहीं गणेश जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माता-पिता की परिक्रमा कर प्रथम पूज्य और विवाह का अधिकार प्राप्त किया। उन्होंने संदेश दिया कि माता-पिता की सेवा ही दुनिया की सबसे बड़ी पूजा और तीर्थ है। कथा में रामबीर व रेनू सैनी ने सपत्नीक पूजन कराया। इस अवसर पर हरि किशन वर्मा, सोनिया, चांदनी, मोनिका, सचिन कश्यप और सुमन बंसल सहित भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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