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Muzaffarnagar News: श्री शिव महापुराण कथा का हुआ समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर के श्री दुर्गा मंदिर में श्री शिव महापुराण कथा का रविवार को समापन हुआ। कथा व्यास आचार्य पंडित होती लाल शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में श्रद्धाभाव से महामंत्र, कृष्ण कृपा अमृत और अष्टादश श्लोकी का पाठ हुआ। आचार्य का संदेश प्रेम और उपासना का था। समापन आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ।

Muzaffarnagar News: श्री शिव महापुराण कथा का हुआ समापन

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर नुमाइश कैंप स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का रविवार को समापन हो गया। विश्राम दिवस पर कथा व्यास आचार्य पंडित होती लाल शर्मा को श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार द्वारा माल्यार्पण व गीतापाठ पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया।तत्पश्चात् महामंत्र, कृष्ण कृपा अमृत एवं अष्टादश श्लोकी गीतापाठ का आयोजन श्रद्धाभाव से हुआ। जीओ गीता परिवार के सचिव अतुल कुमार गर्ग और रामबीर सिंह ने बताया कि कथा व्यास का संदेश अहंकार नहीं प्यार, वासना नहीं उपासना के भाव में जीओ सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। कार्यक्रम में आचार्य कुल, बाल कृष्ण सेवा संस्थान व गुडविल सोसाइटी सहित विभिन्न संस्थाओं के सदस्य और बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही।

आरती और भोग प्रसाद वितरण के साथ कथा का समापन हुआ।

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