Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: शिव महिमा सुनकर झूम उठे श्रद्धालुजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा में आचार्य होती लाल शर्मा ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। भजन गायक राजेश वर्मा के भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। कथा में कई प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। आरती और प्रसाद वितरण के साथ कथा का समापन हुआ।

Muzaffarnagar News: शिव महिमा सुनकर झूम उठे श्रद्धालुजन

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। नुमाइश कैंप स्थित श्री दुर्गा मंदिर में आयोजित सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन कथा व्यास आचार्य होती लाल शर्मा ने भगवान शिव के विविध स्वरूपों और उनकी महिमा का संगीतमय वर्णन किया। भजन गायक राजेश वर्मा के भजनों पर श्रद्धालु भक्तिभाव में झूम उठे। कथा में देवराज पंवार, पंडित बृजेश दूबे, अजय पाहूजा और विपिन गुप्ता सहित आचार्य कुल, बाल कृष्ण सेवा संस्थान व गुडविल सोसाइटी के कई सदस्य और भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री कृष्ण कृपा जीओ गीता परिवार के सचिव अतुल कुमार गर्ग ने बताया आरती व प्रसाद वितरण के साथ कथा को विश्राम दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarnagar Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।