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Muzaffarnagar News: शिवरात्रि पर शिव चौक सहित 15 प्रमुख शिवालयों होगी विशेष सुरक्षा व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: शिवरात्रि के पर्व पर जनपद के प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को मध्यरात्रि से तैनात किया जाएगा। छोटे शिवालयों पर भी सुरक्षा तैनात की जाएगी। सुरक्षा के लिए विभिन्न दल मौजूद रहेंगे।

Muzaffarnagar News: शिवरात्रि पर शिव चौक सहित 15 प्रमुख शिवालयों होगी विशेष सुरक्षा व्यवस्था

Muzaffarnagar News: शिवरात्रि के पावन पर्व पर जनपद के प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 15 प्रमुख शिवालयों पर मध्यरात्रि से पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया जाएगा। हालाकि छोटे शिवालयों पर पुलिस को तैनात किया गया है। एलआईयू की टीम भी सुबह जनपद के शिवालयों पर पहुंचकर चैकिंग करेगी। शिवचौक पर समेत अन्य शिवालयों पुलिस की सुरक्षा का घेरा मौजूद रहेगा। मंगलवार को शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। शिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने जनपद के प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा को लेकर अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए है।

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पुलिस के अनुसार शिवचौक, रुडकी रोड शिवमन्दिर, कृष्णापुरी शिवमन्दिर, उत्तरी रामपुरी, अंसारी रोड भैरा मंदिर, वहलना चौक, शेरनगर शिव मन्दिर, बुढाना मोड शिव मन्दिर, खतौली के झारखंड व जानसठ पुल के नीचे शिव मंदिर, पंचमुखी सम्भलहेडा मन्दिर, भंडूरा शिवालय, सांझक शिव मन्दिर, ककराला नीलकंठ महादेव मन्दिर पर पुलिस ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। यहां पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स को सुरक्षा के लिए रात्रि से तैनात कर दिया जाएगा। जनपद के छोटे शिव मंदिरों पर पुलिस को तैनात किया गया। सुरक्षा के लिहाज से डॉग स्कावयड , बम निरोधक दस्ता, एएसचेक टीम मौजूद रहेगी।

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