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Muzaffarnagar News: शिवरात्रि आज, शिवालय सज-धजकर तैयार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: सावन शिवरात्रि के अवसर पर जनपद पूरी तरह शिवमय हो गया है। शहर और देहात में शिवालयों को सुंदरता से सजाया गया है। कांवड़िये गंगाजल लेकर लौट रहे हैं और शिवभक्त जलाभिषेक करेंगे। महत्वपूर्ण तिथियां 11 और 12 अगस्त को हैं, जिसमें शिव पूजा का विशेष महत्व रहेगा।

Muzaffarnagar News: शिवरात्रि आज, शिवालय सज-धजकर तैयार

Muzaffarnagar News: सावन शिवरात्रि को लेकर जनपद पूरी तरह शिवमय हो गया है। मंगलवार को शिवरात्रि पर शहर से लेकर देहात तक शिवालयों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मंदिरों में विशेष साफ-सफाई, रोशनी और फूलों की सजावट की गई है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटे कांवड़िये भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में शिवभक्त शिवालयों में पहुंचकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे। कर्मकांडी पंडित हेमंत वशिष्ठ ने बताया कि सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त की सुबह 4:54 बजे शुरू होगी और 12 अगस्त की रात रात्रि 1:52 बजे तक रहेगी। इसलिए सावन शिवरात्रि का मुख्य पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा।

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चतुर्दशी तिथि के दौरान शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने और अभिषेक का विशेष महत्व माना गया है। त्रयोदशी व चतुर्दशी के संगम काल में भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ रहता है। त्रयोदशी मंगलवार की सुबह 4:54 बजे तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। इसके बाद दिनभर और रात में शिवालयों में जलाभिषेक का सिलसिला चलेगा। रात में चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। निशीथ काल में भी शिव पूजन और अभिषेक किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि 12 अगस्त की रात 1:52 बजे समाप्त होगी। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि पर श्रद्धालु श्रद्धा के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, पुष्प आदि अर्पित करें। शिवरात्रि की रात चार प्रहर में पूजा-अर्चना का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है।

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