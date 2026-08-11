Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ में शिवभक्तों ने उठाया गंगाजल

Muzaffarnagar News: शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शुकतीर्थ में श्रद्धालुओं ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गंगा से पवित्र जल उठाया। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा स्नान घाट पर पुलिस बल की तैनाती के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सोमवार दोपहर पुलिस अधीक्षक देहात अक्षय संजय महाडिक ने गंगा घाट पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शुकतीर्थ में गंगा स्नान घाट पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक देहात अक्षय संजय महाडीक ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रबन्धों का निरीक्षण किया। जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मोटरबोट पर लाइफ जैकेट से लैस पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि विशेष मोटरबोट के साथ पीएसी बल भी गंगा में लगातार निगरानी कर रहा है।