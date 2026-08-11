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Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ में शिवभक्तों ने उठाया गंगाजल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर श्रद्धालुओं ने शुकतीर्थ में गंगा से पवित्र जल उठाने के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गंगा स्नान किया। पुलिस अधीक्षक अक्षय संजय महाडिक ने सुरक्षा प्रबंधन का निरीक्षण किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल और लाइफ जैकेट वाले पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।

Muzaffarnagar News: शुकतीर्थ में शिवभक्तों ने उठाया गंगाजल

Muzaffarnagar News: शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर शुकतीर्थ में श्रद्धालुओं ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गंगा से पवित्र जल उठाया। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा स्नान घाट पर पुलिस बल की तैनाती के साथ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सोमवार दोपहर पुलिस अधीक्षक देहात अक्षय संजय महाडिक ने गंगा घाट पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शुकतीर्थ में गंगा स्नान घाट पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक देहात अक्षय संजय महाडीक ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए प्रबन्धों का निरीक्षण किया। जहां श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मोटरबोट पर लाइफ जैकेट से लैस पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि विशेष मोटरबोट के साथ पीएसी बल भी गंगा में लगातार निगरानी कर रहा है।

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श्रद्धालुओं को गहरे पानी में नहीं जाने की सलाह माइक के माध्यम से लगातार दी जा रही है। इस दौरान सीओ भोपा लक्ष्मण सिंह वर्मा, थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार, शुक्रतीर्थ कांवड़ अस्थायी थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार, चौकी इंचार्ज विवेक चौधरी तथा गंगा सेवा समिति के महामंत्री डॉ. महकार सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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