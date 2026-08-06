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Muzaffarnagar News: कलश यात्रा के साथ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: रामलीला टीला में कथा वाचक गंगोत्री तिवारी मृदुल महाराज के सानिध्य में सावन माह के अवसर पर छठे शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व भव्य शोभायात

Muzaffarnagar News: कलश यात्रा के साथ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। रामलीला टीला में कथा वाचक गंगोत्री तिवारी मृदुल महाराज के सानिध्य में सावन माह के अवसर पर छठे शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पूर्व भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर मंगल कलश धारण कर गाजे-बाजे के साथ कथा पंडाल पहुचीं। इसके बाद ग्रंथ व कलश की स्थापना की गई। कथा व्यास गंगोत्री तिवारी महाराज ने देवराज ब्राह्मण का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि सावन में शिव महापुराण के श्रवण से जीवन के सभी दुख-ताप समाप्त हो जाते हैं। कथा संयोजक मांगेराम कश्यप व राजाराम शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष नगरवासी मिलकर यह आयोजन करते हैं।

कार्यक्रम को सफल बनाने में रमेश गुप्ता, सुमन बंसल, अमित सिंगल, पिंकू चौधरी, सुभाष वर्मा, उर्मिला व जावित्री देवी आदि का विशेष सहयोग रहा।

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