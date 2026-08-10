Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: शिविर में समर्पण भाव से होती है शिवभक्तों की सेवा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिवभक्तों की सेवा और सुविधा के लिए भारतीय सेवा संघ सोनीपत हरियाणा द्वारा बिजोपुरा चौराहे स्थित विशाल कांवड़ सेवा शिविर एव

Muzaffarnagar News: शिविर में समर्पण भाव से होती है शिवभक्तों की सेवा

Muzaffarnagar News: छपार। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिवभक्तों की सेवा और सुविधा के लिए भारतीय सेवा संघ सोनीपत हरियाणा द्वारा बिजोपुरा चौराहे स्थित विशाल कांवड़ सेवा शिविर एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 24 घंटे अनवरत समर्पण भाव से शिवभक्तों की सेवा की जा रही है। खास बात यह है कि यहां पर इलेक्ट्रानिक आटोमैटिक मशीन से एक घंटे में लगभग 900 रोटियां तैयार होती है। शिवभक्त कांवड़ियों को भोजन, चाय-नाश्ता, फल, दूध और नींबू पानी, स्नान, विश्राम तथा प्राथमिक चिकित्सा व दवाइयों की नि:शुल्क व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा से आए 500 से अधिक सेवादार दिन-रात बारी-बारी से शिवभक्तों की निस्वार्थ सेवा में जुटे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:कांवड़ --- बोलबम के उद्घोष के साथ गंतव्य को बढ़ रहे शिवभक्त कांवड़िया

पिछले 45 वर्षों से सत्यनारायण गुप्ता इस सेवा में लगे हुए हैं।

ये भी पढ़ें:हर-हर महादेव के जयघोष के साथ लौट रहे कांवड़िये
ये भी पढ़ें:शिविर में श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों की सेवा, प्रसाद बांटा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।