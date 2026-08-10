Muzaffarnagar News: शिविर में समर्पण भाव से होती है शिवभक्तों की सेवा
Muzaffarnagar News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिवभक्तों की सेवा और सुविधा के लिए भारतीय सेवा संघ सोनीपत हरियाणा द्वारा बिजोपुरा चौराहे स्थित विशाल कांवड़ सेवा शिविर एव
Muzaffarnagar News: छपार। हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे शिवभक्तों की सेवा और सुविधा के लिए भारतीय सेवा संघ सोनीपत हरियाणा द्वारा बिजोपुरा चौराहे स्थित विशाल कांवड़ सेवा शिविर एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 24 घंटे अनवरत समर्पण भाव से शिवभक्तों की सेवा की जा रही है। खास बात यह है कि यहां पर इलेक्ट्रानिक आटोमैटिक मशीन से एक घंटे में लगभग 900 रोटियां तैयार होती है। शिवभक्त कांवड़ियों को भोजन, चाय-नाश्ता, फल, दूध और नींबू पानी, स्नान, विश्राम तथा प्राथमिक चिकित्सा व दवाइयों की नि:शुल्क व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा से आए 500 से अधिक सेवादार दिन-रात बारी-बारी से शिवभक्तों की निस्वार्थ सेवा में जुटे हुए हैं।
पिछले 45 वर्षों से सत्यनारायण गुप्ता इस सेवा में लगे हुए हैं।
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