Muzaffarnagar News: चलते चलते कांवड़िये की तबीयत बिगड़ी
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में रविवार को कांवड़ यात्रा के दौरान एक शिव भक्त अचानक बेहोश होकर गिर गया। पुलिस ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। गर्मी और उमस के कारण उसकी तबियत बिगड़ी थी। यह घटना गाजावाली पुलिया के पास हुई, जब भक्त गंगाजल लेकर चल रहा था।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। रविवार को कांवड़ यात्रा के दौरान कच्ची सड़क पर शाम के समय एक शिव भक्त अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। मौके पर पहुंची थाना सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल उसे सरकारी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। दिल्ली के यमुना विहार निवासी आयुष हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गतव्य की ओर पैदल चल रहा है। रविवार शाम कच्ची सड़क पर गाजावाली पुलिया के पास अचानक उसकी तबियत बिगड गई ओर वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। आसपास मौजूद शिव भक्तों ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
सूचना पर सिविल लाइन थाना प्रभारी इन्द्रजीत सिंह मौके पर पहुंचे और बेहोश हुए शिव भक्त को सरकारी गाडी से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इमरजेंसी वार्ड में उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि भीषण गर्मी और उमस के कारण पैदल यात्रा कर रहे शिव भक्त की तबियत बिगड़ी।
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