Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविरों का भव्य शुभारंभ
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में शिवभक्तों की सेवा के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने 34वें और 43वें कांवड़ शिविरों का उद्घाटन किया। शिविरों में 24 घंटे भोजन, विश्राम और चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। आयोजकों ने शिवभक्तों के साथ स्काउट-गाइड के छात्रों की सेवाओं का भी प्रावधान किया है।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। शिवभक्तों की सेवा के लिए शहर में धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा कांवड़ शिविरों की शुरुआत की। मां भगवती केवल पुरी मंदिर में 34वें विशाल कांवड़ सेवा शिविर का संयुक्त उद्घाटन विजेंद्र गोयल और पंकज जिंदल ‘गुरुजी’ ने किया। मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप का अध्यक्ष बबलू धनगर व समिति ने स्वागत किया। शिविर में भोजन, विश्राम और चिकित्सा की 24 घंटे सुविधा रहेगी।वहीं, मेरठ रोड स्थित कंपनी बाग के बाहर शिव भक्त सेवा संघ के 43वें शिविर का शुभारंभ पंडित गजेंद्र गोस्वामी के आचार्यत्व में पंकज जिन्दल गुरुजी द्वारा हवन-पूजन से हुआ। आयोजक प्रेम प्रकाश अरोरा ने बताया कि शिविर में शिवभक्तों के लिए भोजन, नाश्ता व चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है।
इसमें स्काउट-गाइड के छात्र भी सेवाएं दे रहे हैं।
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