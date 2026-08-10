Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविर का सीओ ने फीता काटकर शुभारंभ किया

Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविर का सीओ ने फीता काटकर शुभारंभ किया
Muzaffarnagar News: मीरापुर में दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर शिवभक्तों का सेवा शिविर सीओ जानसठ ऋषिका सिंह द्वारा शुरू किया गया। शिविर का उद्घाटन हवन-पूजन के साथ हुआ, जिसमें सीओ ने भगवान भोलेनाथ की आरती की और भक्तों को विशेष प्रसाद वितरित किया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे।
Muzaffarnagar News: मीरापुर। दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर मीरापुर थाने के समीप शिवभक्तों की सेवा के लिए लगाए गए कावड़ सेवा शिविर का सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। रविवार को मीरापुर में दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर थाने के समीप लगने वाले कांवड़ शिविर का शुभारंभ हवन-पूजन के साथ हुआ। सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने भगवान भोलेनाथ की विशेष आरती की और फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान सीओ ऋषिका सिंह ने शिवभक्तों को अपने हाथ से खीर,फलाहार व हलवे के विशेष प्रसाद का वितरण किया। शिविर संचालक कृष्णपाल सिरोही, मुन्ना चौधरी व जितेन्द्र चौधरी ब्रजपाल चौधरी, कृष्णपाल सिरोही, जितेन्द्र सिरोही, दर्शन चौधरी, भाजपा नेता अभिषेक गर्ग, अजय चौधरी, गुड्डू चौधरी, सचिन चौधरी, मिन्टू चौधरी, डॉ. सुनील चौधरी राजपाल भैया जी आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।