Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविर का सीओ ने फीता काटकर शुभारंभ किया

Muzaffarnagar News: मीरापुर। दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर मीरापुर थाने के समीप शिवभक्तों की सेवा के लिए लगाए गए कावड़ सेवा शिविर का सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। रविवार को मीरापुर में दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर थाने के समीप लगने वाले कांवड़ शिविर का शुभारंभ हवन-पूजन के साथ हुआ। सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने भगवान भोलेनाथ की विशेष आरती की और फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान सीओ ऋषिका सिंह ने शिवभक्तों को अपने हाथ से खीर,फलाहार व हलवे के विशेष प्रसाद का वितरण किया। शिविर संचालक कृष्णपाल सिरोही, मुन्ना चौधरी व जितेन्द्र चौधरी ब्रजपाल चौधरी, कृष्णपाल सिरोही, जितेन्द्र सिरोही, दर्शन चौधरी, भाजपा नेता अभिषेक गर्ग, अजय चौधरी, गुड्डू चौधरी, सचिन चौधरी, मिन्टू चौधरी, डॉ. सुनील चौधरी राजपाल भैया जी आदि मौजूद रहे।