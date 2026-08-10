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Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविर का सीओ ने फीता काटकर शुभारंभ किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मीरापुर में दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर शिवभक्तों का सेवा शिविर सीओ जानसठ ऋषिका सिंह द्वारा शुरू किया गया। शिविर का उद्घाटन हवन-पूजन के साथ हुआ, जिसमें सीओ ने भगवान भोलेनाथ की आरती की और भक्तों को विशेष प्रसाद वितरित किया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग भी उपस्थित रहे।

Muzaffarnagar News: कांवड़ सेवा शिविर का सीओ ने फीता काटकर शुभारंभ किया

Muzaffarnagar News: मीरापुर। दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर मीरापुर थाने के समीप शिवभक्तों की सेवा के लिए लगाए गए कावड़ सेवा शिविर का सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। रविवार को मीरापुर में दिल्ली-पौड़ी राजमार्ग पर थाने के समीप लगने वाले कांवड़ शिविर का शुभारंभ हवन-पूजन के साथ हुआ। सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने भगवान भोलेनाथ की विशेष आरती की और फीता काटकर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान सीओ ऋषिका सिंह ने शिवभक्तों को अपने हाथ से खीर,फलाहार व हलवे के विशेष प्रसाद का वितरण किया। शिविर संचालक कृष्णपाल सिरोही, मुन्ना चौधरी व जितेन्द्र चौधरी ब्रजपाल चौधरी, कृष्णपाल सिरोही, जितेन्द्र सिरोही, दर्शन चौधरी, भाजपा नेता अभिषेक गर्ग, अजय चौधरी, गुड्डू चौधरी, सचिन चौधरी, मिन्टू चौधरी, डॉ. सुनील चौधरी राजपाल भैया जी आदि मौजूद रहे।

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