Muzaffarnagar News: कांवड यात्रा: सुरक्षा के साथ शिवभक्तों की सेवाभाव में जुटी खाकी कांवड़ यात्रा: सुरक्षा के साथ शिवभक्तों की सेवाभाव में जुटी कांवड़ यात्रा: सुरक्षा के साथ शिवभक्तों की सेवाभाव में जुटी खाकी

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के साथ सेवाभाव में खाकी जुट गयी है। जनपद में शिवभक्तों की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने सेवाभाव का भी प्रण लिया है। पुलिस कही शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा कर रही तो वही शिवभक्तों को फल वितरित कर रही है। सुरक्षा में तैनात पुलिस लगातार कांवड़ मार्ग की निगरानी कर रहे है। वही मंडी पुलिस ने बागोवाली के पास पंचक समाप्त होने के बाद शिवभक्तों के लिए भंडारे का आयोजन करने का निर्णय लिया है। दोपहर के समय ड्रोन कैमरे से कांवड़ मार्ग की निगरानी कराई गयी।श्रावण मास शुरु होने के बाद कांवड़ियों की संख्या में लगातार बढोतरी हो रही है।

ऐसे में पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। कांवड़ में सुरक्षा के साथ सेवाभाव में खाकी जुट गई है। वॉच टावरों से लगातार कांवड़ मार्ग की निगरानी की जा रही है। सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट भी लगातार अपने अपने निर्धारित प्वाइंट से कांवड़ मार्ग पर निगरानी करने में जुटे हुए है। शुक्रवार को शिवचौक पर एएसपी के सिद्धार्थ मिश्रा व शहर कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार शर्मा ने शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया तथा साथ ही शिवभक्तों को केले वितरित किए। शहर व देहात क्षेत्र में कांवड़ मार्ग पर तैनात पीआरवी 112 की गाड़ियों में मौजूद मेडिकल किट से कांवड़ियों को लगातार उपचार दिया जा रहा है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी लगातार कांवड़ मार्ग पर निगरानी बनाकर अधिनस्थ कर्मचारियों से पल पल की खबर ले रहे है।