Muzaffarnagar News: समाज बच्चों के सामाजिक व शैक्षिक स्तर को सुधारें

Muzaffarnagar News: जानसठ गांव मेहलकी में रविवार को एक फार्म हाउस में आयोजित सैनी समाज के सम्मेलन एवं विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज के युवाओं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सामाजिक व शैक्षिक स्तर को सुधारने पर बल दिया।वक्ताओं ने कहा कि सैनी समाज अब अपनी राजनीतिक ताकत को कम नहीं आंकेगा और आने वाले समय में उचित हिस्सेदारी की शर्त पर ही किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य तय करेगा। इस मौके पर प्रधान बनारसी दास सैनी, पूर्व प्रधान सुरेश सैनी, भाजपा नेता रामकुमार सैनी, प्रधान रोशन लाल सैनी, पूर्व प्रधान महेन्द्र सैनी, मास्टर हरपाल सैनी, राकेश सैनी, बबलू सैनी, राजू सैनी, शुक्रमपाल सैनी, मुरारी लाल आर्य, पूर्व प्रधान राजकुमार सिंह, मनोज सैनी, कर्मसिंह फौजी, शिवकुमार सैनी, निर्मल प्रधान, शुभम प्रधान, प्रधान प्रिभु सैनी, श्यामलाल सैनी, प्रधान सुभाष सैनी, प्रधान बीर सिंह सैनी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।