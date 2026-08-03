Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Muzaffarnagar News: समाज बच्चों के सामाजिक व शैक्षिक स्तर को सुधारें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

Muzaffarnagar News: जानसठ गांव के मेहलकी में सैनी समाज के सम्मेलन में वक्ताओं ने युवाओं और बच्चों के भविष्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक स्तर सुधारने पर बल दिया। वक्ताओं ने राजनीतिक ताकत बढ़ाने और उचित हिस्सेदारी की शर्तों पर राजनीतिक भविष्य तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

Muzaffarnagar News: समाज बच्चों के सामाजिक व शैक्षिक स्तर को सुधारें

Muzaffarnagar News: जानसठ गांव मेहलकी में रविवार को एक फार्म हाउस में आयोजित सैनी समाज के सम्मेलन एवं विचार विमर्श कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज के युवाओं और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सामाजिक व शैक्षिक स्तर को सुधारने पर बल दिया।वक्ताओं ने कहा कि सैनी समाज अब अपनी राजनीतिक ताकत को कम नहीं आंकेगा और आने वाले समय में उचित हिस्सेदारी की शर्त पर ही किसी भी राजनीतिक दल का भविष्य तय करेगा। इस मौके पर प्रधान बनारसी दास सैनी, पूर्व प्रधान सुरेश सैनी, भाजपा नेता रामकुमार सैनी, प्रधान रोशन लाल सैनी, पूर्व प्रधान महेन्द्र सैनी, मास्टर हरपाल सैनी, राकेश सैनी, बबलू सैनी, राजू सैनी, शुक्रमपाल सैनी, मुरारी लाल आर्य, पूर्व प्रधान राजकुमार सिंह, मनोज सैनी, कर्मसिंह फौजी, शिवकुमार सैनी, निर्मल प्रधान, शुभम प्रधान, प्रधान प्रिभु सैनी, श्यामलाल सैनी, प्रधान सुभाष सैनी, प्रधान बीर सिंह सैनी आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:Rampur News: तुरैहा समाज के लोग राजनीति में हों सक्रिय: कमल कुमार

कार्यक्रम की अध्यक्षता तोलाराम सैनी ने की तथा संचालन समाजसेवी मुकेश कुमार सैनी ने किया।

ये भी पढ़ें:एकजुट होकर शिक्षा को बनाएं सबसे बड़ी ताकत : सांसद देवेश शाक्य
ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: महाराजा दक्ष जयंती पर समाज की एकजुटता पर जोर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।