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Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: बुढ़ाना कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त संपन्न कराने के लिए डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया और पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।

Muzaffarnagar News: कांवड़ मार्ग का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा

Muzaffarnagar News: बुढ़ाना कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारु और दुर्घटनामुक्त संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बुढ़ाना क्षेत्र में कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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निरीक्षण का विवरण

निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने चौधरी चरण सिंह तिराहे पर स्थापित अस्थायी कांवड़ पुलिस चौकी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता, संवेदनशीलता और अनुशासन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ियों की निर्बाध एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया।

पुलिसकर्मियों के निर्देश

अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं और आमजन के साथ विनम्र व्यवहार बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। कांवड़ मार्ग पर लगातार भ्रमण कर हर गतिविधि पर नजर रखी जाए तथा किसी भी समस्या की सूचना मिलते ही तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी गजेंद्र पाल सिंह, थाना प्रभारी सुभाष अत्री, कस्बा इंचार्ज ललित कसाना, नगर पंचायत ईओ आलोक रंजन सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बुढ़ाना कांवड़ यात्रा का निरीक्षण किसने किया?
बुढ़ाना कांवड़ यात्रा का निरीक्षण डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने किया।
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