Muzaffarnagar News: हादसे में बाइक सवार दो कांवड़िए घायल
Muzaffarnagar News: जानसठ में गंगनहर पुलिस चौकी के पास रोडवेज बस ने दो कांवड़ियों की बाइक को टक्कर मारी। दोनों घायल कांवड़ियों को गाजियाबाद के चीकू और साहिल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद, उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया।
Muzaffarnagar News: जानसठ। गंगनहर पुलिस चौकी के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार दो कांवड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों कांवड़िये घायल हो गए। गाजियाबाद निवासी चीकू और साहिल बाइक पर सवार होकर सिखेड़ा गंगनहर पटरी से हरिद्वार गंगाजल लेने के लिए जा रहे थे। सिखेड़ा गंगनहर पुलिस चौकी के पास मुजफ्फरनगर की ओर से आ रही रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। पुलिस ने घायल दोनों कांवड़ियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया।
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