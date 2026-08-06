Muzaffarnagar News: विदुर मोहन त्यागी बने रालोद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष

Muzaffarnagar News: बुढ़ाना। राष्ट्रीय लोकदल को गांव-गांव तक मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को बुढ़ाना डाक बंगले में आयोजित बैठक में गांव सठेड़ी निवासी पूर्व प्रधान विदुर मोहन त्यागी को सर्वसम्मति से रालोद पंचायती राज प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। नियुक्ति पत्र में उनसे पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन का विस्तार करने की अपेक्षा जताई गई। कार्यक्रम विनोद मलिक के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष तरसपाल मलिक, जिलाध्यक्ष संजय राठी, मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विदुर मोहन त्यागी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही पंचायती राज प्रकोष्ठ की जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।