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Muzaffarnagar News: मच्छरों का बढ़ा प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अधूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अधूरी है, और आम लोग बीमारियों के प्रकोप से चिंतित हैं। अगर समय पर उपाय नहीं किए गए, तो रोगियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

Muzaffarnagar News: मच्छरों का बढ़ा प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी अधूरी

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। बरसात के मौसम में मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में मलेरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। बुखार के मरीजों में मलेरिया के लक्षण मिलने पर ब्लड जांच केंद्रों पर चिकित्सक मलेरिया की जांच के बाद इलाज कर रहे हैं। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से डेंगू का खतरा भी बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारी इस गंभीर बीमारी को लेकर अभी अधूरी है, केवल प्रचार तक ही विभागीय अधिकारी व कर्मचारी सिमट रहे हैं। मच्छरों से होने वाली बीमारियां गंभीर है। मलेरिया से लेकर डेंगू तक मरीजों को लीलता है, जिससे गंभीर मरीज की मौत तक के मामले सामने आते हैं।

अगस्त का महीना शुरू हो गया है। जुलाई में काफी बारिश के बाद मच्छरों का प्रजन्न बढ़ रहा है। इस असर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती मच्छरों की संख्या के रूप में बढ़ा है। शहर की मलीन बस्तियों से लेकर साफ-सुधरे क्षेत्र में भी मच्छरों को प्रकोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों से लेकर कार्यालयों में मोटे-मोटे मच्छर पनप रहे है। विकास भवन के कर्मचारियों ने बताया कि एक दिन भी सभागार व कार्यालय बंद रहने पर कार्यालय में मोटे मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है। यहीं हाल जिले के अन्य सरकारी व निजी कार्यालयों से लेकर घरों में है। उधर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की बात करें तो अभी विभाग संचारी रोग के ग्रस्त मरीजों को खोजने में व्यवस्त है। मलेरिया और डेंगू को समय रहते फैलने से रोकने के लिए जमीन स्तर पर कोई तैयारी नहीं की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी प्रचार-प्रसार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रचार भी अभी सीमित है। यदि समय रहते मच्छरों की फैलती संख्या पर काबू नहीं पाया गया तो मलेरिया और डेंगू के मरीजों की संख्या पहले वर्षों से कई गुणा बढ़ने की संभावना है। सीएमओ डा. सुनील तेवतिया ने बताया कि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए टीम बनाकर कार्ययोजना तैयार की जाएगी। कांवड़ बाद इस अभियान को विस्तार दिया जाएगा।

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