Muzaffarnagar News: अवर अभियंता अरविंद नागर का विदाई समारोह आयोजित
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत के अवर अभियंता अरविंद नागर की सेवानिवृत्ति पर विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल और अन्य अधिकारियों ने उन्हें सम्मानित किया। अरविंद ने अपने सेवाकाल का अनुभव साझा करते हुए सभी का धन्यवाद किया और अपनी सेवानिवृत्ति के लिए शुभकामनाएँ प्राप्त की।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत मुजफ्फरनगर में अवर अभियंता अरविंद नागर के सेवानिवृत्त होने पर भव्य विदाई कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें फूल-मालाए पहनाकर विदाई दी। इस अवसर पर अरविंद नागर ने मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और आजमगढ़ में बिताए अपने सेवाकाल को याद करते हुए सभी से मिले स्नेह के लिए हार्दिक आभार जताया। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल एवं अन्य उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके समर्पण की सराहना करते हुए सेवानिवृत्ति के बाद उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की।
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