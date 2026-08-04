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Muzaffarnagar News: रावण के भेष में पहुंचे कांवड़िया ने दिया तोड़फोड़ न करने और नारी रक्षा का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
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Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर में गंगाजल लेकर दिल्ली जा रहे शिवभक्तों में रावण के भेष में पहुंचे मूलचंद त्यागी ने सुरक्षा और शांति का संदेश दिया। उन्होंने बहनों और बेटियों की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया और कांवड़ियों से अपील की कि यात्रा में किसी को नुकसान न पहुंचाएं।

Muzaffarnagar News: रावण के भेष में पहुंचे कांवड़िया ने दिया तोड़फोड़ न करने और नारी रक्षा का संदेश

Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर। हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली जा रहे शिवभक्तों के जनसैलाब में रावण के भेष में पहुंचे मूलचंद त्यागी आकर्षण का केंद्र बने। दिल्ली की रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले मूलचंद समयपुर बादली में जलाभिषेक करेंगे। रावण के स्वरूप में उन्होंने समाज को दो बड़े संदेश दिए। पहला, अपनी बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए रावण की तरह तत्पर रहें और दरिंदों से उनकी रक्षा करें। दूसरा, कांवड़ खंडित होने पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों से अपील की कि किसी का नुकसान न करें। वाहन स्वामी से जल मंगवाने का अनुरोध कर यात्रा आगे बढ़ाएं, क्योंकि गाड़ी टूटने से किसी गरीब का भारी नुकसान होता है।

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उनका यह संदेश सुख-शांति की प्रेरणा दे रहा है।

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